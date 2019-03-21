В центре Краснодара ограничат движение из-за велогонки

В центре Краснодара 24 марта из-за велогонки перекроют часть улиц

В краевой столице пройдет гонка-критериум (в шоссейном велоспорте групповая круговая гонка — прим. ред.), в ней примут участие более 100 спортсменов. Маршрут займет несколько часов: первый этап — с 11:00, второй — с 12:00. Ориентировочно соревнование закончится к 13:30, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

«Это красочное спортивное действо неизменно привлекает внимание жителей и гостей города. Мы просим автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам», — сказал начальник городского управления по физической культуре и спорту Анатолий Мирошников.

Гонка начнется с площадки у главного входа в Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма и закончится там же. Движение транспорта будет ограничено с 9:00 и до завершения соревнований.

На это время проезд закроют по следующим улицам:

Буденного и Кузнечная — на участках от улицы Базовской до Коммунаров;

Леваневского, Янковского и Седина — на участках от улицы Головатого до Длинной.

Кроме того, эти участки с 20:00 23 марта освободят от машин. Участники гонки смогут припарковать автомобиль на улице Седина на отрезке между Буденного и Длинной с 9:00 до 14:00 24 марта. Для водителей установят специальные дорожные знаки и разработают схемы движения.

Соревнование по велоспорту памяти Александра Карпенко пройдет в Краснодаре в десятый раз. В столицу Кубани приедут юноши двух возрастных категорий из городов и районов края, а также Адыгеи.