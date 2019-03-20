В горах Адыгеи устроят экстремальную гонку «Марафон 100 км за 24 часа»

В горах Адыгеи с 29 по 31 марта будет проходить 18-я экстремальная приключенческая гонка «Марафон 100 км за 24 часа»

Принять участие в ней смогут все желающие. Маршруты будут доступны для спортсменов, а также любителей активного отдыха и детей, сообщил порталу Юга.ру организатор марафона, вице-президент Федерации спортивного туризма Адыгеи Алий Хатков. В гонке в этом году примет участие около 60 команд. Заявки, которые принимаются до 29 марта, уже подали около 200 человек из Москвы, Липецка, Воронежа, Ростова-на-Дону, Владикавказа, Астрахани, Крыма, Краснодарского края и Адыгеи.

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Перед стартом команды получат топографические карты, с помощью которых они должны найти контрольные точки на обширной территории. Итоги подведут через сутки, при этом будет учитываться время и количество найденных контрольных точек. «"Марафон 100 км за 24 часа" — это старт туристского сезона для инструкторов и проводников, а также возможность для инструкторов туризма, руководителей походов отработать навыки владения картографическим материалом, изучить новые маршруты, а для туристов — активно отдохнуть, найти новых друзей, насладиться красотами Адыгеи, узнать новые доступные маршруты», — отметил Алий Хатков. Район соревнований включает в себя большое количество живописных мест предгорной части Адыгеи: ущелье реки Мешоко, гора Физиабго, водопады на реке Руфабго, пещеры, минеральные источники, долина аммонитов, Богатырская поляна, Полковницкая балка и другие. Узнать подробную информацию о мероприятии и подать заявку на участие можно в группе «Марафон 100 километров за 24 часа».