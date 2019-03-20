Россияне смогут снимать деньги с карт в кассах магазинов

Сбербанк 20 марта представил новую услугу — снятие наличных при оплате банковской картой в магазинах

Услуга появился в торговых точках в июле. Наличные можно будет снять при оплате банковской картой Mastercard или Visa.

Сначала сервис будет доступен в торговых точках малого и среднего бизнеса. Крупный торговый бизнес сможет внедрить опцию в сентябре, рассказали в пресс-службе Сбербанка.

В Сбербанке объяснили, как можно будет снять деньги через кассу: во время безналичной оплаты кассир будет вводить общую сумму с учетом снятия наличности, клиент подтвердит операцию пин-кодом. Общая сумма будет одобрена одной операцией и списана с карты — клиент одновременно будет подтверждать выдачу наличных и сумму покупки. За одну операцию можно будет получить до 5 тыс. рублей наличными.

«Сбербанк станет первым банком в России, который предложит предприятиям розничной торговли сервис покупки с возможностью выдачи наличных на кассе магазина. Для клиента получение наличных на кассе в магазине зачастую удобнее и своевременнее, чем посещение банкомата, а значит, россиянам больше не потребуется заранее снимать деньги "на всякий случай"», — прокомментировала заместитель председателя правления Сбербанка Светлана Кирсанову.

Она добавила, что новый сервис призван укрепить привычку чаще расплачиваться картой, а также привлечь большее количество покупателей в магазины.