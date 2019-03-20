Футболисты сборной Туапсинского порта завоевали «Кубок Росморречфлота»

Команда «Порт» Туапсинского морского торгового порта в марте выиграла Международный благотворительный мини-футбольный турнир «Кубок Росморречфлота»

Соревнования проходили в Москве 16-17 марта. В них участвовали команды портов, пароходств, терминалов, ведомственных отраслевых организаций со всех морских регионов России. В этом году было рекордное количество участников турнира — 25 сборных.

Команда «Порт» попала в группу с футболистами из Сахалина, Новороссийска и Москвы. Заняв в квартете второе место, туапсинцы вышли в четвертьфинал, где одолели прошлогодних соперников финала — сборную «АМП Каспийского моря».

В матче за золото турнира команде ТМТП противостояла сборная портовиков АО «Ростерминальуголь» из Усть-Луги. Основное время матча завершилось вничью — 0:0. Победитель определился в серии семиметровых пенальти. Вратарь туапсинцев Даниил Хрущев отразил два удара. В результате «Порт» второй год подряд стал обладателем золотого «Кубка Росморречфлота».

Кроме того, лучшим тренером турнира признали капитана сборной ТМТП Максима Саркисова, который в порту работает докером-механизатором 3-й комплексной бригады, сообщили в пресс-службе ТМТП.

В торжественной церемонии награждения принял участие советский и российский футболист Владимир Бесчастных. Призы получили победители, призеры и номинанты турнира, а также самые активные болельщики.

Отраслевой мини-футбольный турнир «Кубок Росморречфлота» проходит ежегодно при поддержке Росморречфлота, Международной конфедерации профсоюзов работников водного транспорта и ФГУП «Росморпорт».