Дагестанский подросток через соцсети попросил лишить его мать родительских прав
Дагестан Елена Лободина
В Дагестане проводят проверку размещенного в соцсети обращения подростка по поводу своей матери
«18 марта пользователь социальной сети на своей странице распространил информацию, в которой просит лишить родительских прав его маму», — сообщили в пресс-службе СКР по республике.
В своем посте 16-летний житель Избербаша рассказал, что его мать ведет асоциальный образ жизни, бьет его и его 12-летнюю сестру и 14-летнего брата.
Следственные органы проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.
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