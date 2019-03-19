Дагестанский подросток через соцсети попросил лишить его мать родительских прав

В Дагестане проводят проверку размещенного в соцсети обращения подростка по поводу своей матери

«18 марта пользователь социальной сети на своей странице распространил информацию, в которой просит лишить родительских прав его маму», — сообщили в пресс-службе СКР по республике.

В своем посте 16-летний житель Избербаша рассказал, что его мать ведет асоциальный образ жизни, бьет его и его 12-летнюю сестру и 14-летнего брата.

Следственные органы проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.