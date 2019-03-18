В Сочи пройдет международный турнир по теннису Sochi Park Tennis Cup

Весной Сочи примет ежегодный международный теннисный турнир «ТЕ Sochi Park Tennis Cup — 2019»

Игры будут проходить с 29 марта по 7 апреля на «Адлер-Арене». Матчи будут начинаться ежедневно в 9:00. Вход для болельщиков свободный при наличии паспорта, в том числе и на церемониях открытия и закрытия — 2 и 6 апреля.

В турнире примут участие 128 спортсменов в возрастной категории до 17 лет из 12 стран мира: Россия, Беларусь, Украина, Эстония, Италия, Франция, Латвия, Литва, Македония, Греция, Бельгия, Швеция.

Соревнования будут проводиться в одиночном и парном разрядах. Главный судья TE Sochi Park Tennis Cup — Андрей Гарибян, судья всероссийской категории, обладатель серебряного значка международной категории Silver Badge. Игроки подтвердят или повысят свой спортивный разряд, победители и призеры соревнований получат кубки, медали и почетные грамоты.

Турнир проведут Краснодарская краевая федерация тенниса и некоммерческая организация «Благотворительный фонд "Сочи-Парк"», которая стала генеральным спонсором соревнований.

«Дорога в большой спорт начинается с юношеских турниров, и поддержка развития детского спорта очень важна. Возможно, перед нами будущие великие чемпионы, олимпийские призеры, имена, которые навсегда останутся в истории большого тенниса», — сказал основатель «Сочи Парка» и НКО «Благотворительный фонд "Сочи-Парк"» Роман Баталов.

По словам Баталова, благотворительный фонд «Сочи-Парк» всегда поддерживает подобные проекты.

«В предстоящем турнире Sochi Park Tennis Cup, который проводится ежегодно, мы принимаем активное участие как в организации, так и в финансировании этих международных соревнований», — цитирует Баталова пресс-служба «Сочи Парка».