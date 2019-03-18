Ресторан курорта «Роза Хутор» выступит в финале всероссийского кулинарного конкурса

Повара ресторана «Высота 2320» горного курорта «Роза Хутор» представят Сочи на Всероссийском чемпионате по кулинарному искусству Chef a la Russe

Профессиональный конкурс проводится уже шесть лет среди представителей ресторанной индустрии России. В судейский состав состязания входят ведущие шеф-повара мира. В первом этапе кулинарного чемпионата в этот раз приняли участие более 100 поварских команд из разных городов России, 30 из них попали в финал.

«По условиям конкурса, необходимо в течение полутора часов приготовить порядка 15 блюд — закуску, горячее и десерт. При этом в них должны использоваться продукты, указанные организаторами. На первом этапе конкурса, который прошел в Казани, это была утка для основных блюд и свекла для десерта. Мы предложили жюри теплый террин из утки и десерт из карамелизированной свеклы с курагой и стали единственным рестораном Сочи, кто прошел отбор в финал, и будет представлять город и курорт "Роза Хутор" на состязаниях в Москве», — поделился шеф-повар ресторана «Высота 2320» Александр Акмаев.

В качестве продуктов для финала организаторы выбрали курицу и куриную печень. К ним участники конкурса могут добавить собственные ингредиенты. Так, команда поваров курорта «Роза Хутор» представит жюри и экспертам кулинарии местные продукты — редкие грибы, которые растут в сочинских лесах, — черные лисички и трюфели.

«В своих блюдах я стараюсь максимально отразить богатство и палитру вкусов нашего региона. Для того, чтобы разработать рецепт, требуется не один месяц. Затем нужно отточить блюдо по вкусу и времени, сохранить сбалансированный вкус и прекрасный внешний вид. Тренируемся как в спорте», — поделился шеф-повар «Высоты 2320».