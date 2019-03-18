Ресторан курорта «Роза Хутор» выступит в финале всероссийского кулинарного конкурса
Повара ресторана «Высота 2320» горного курорта «Роза Хутор» представят Сочи на Всероссийском чемпионате по кулинарному искусству Chef a la Russe
Профессиональный конкурс проводится уже шесть лет среди представителей ресторанной индустрии России. В судейский состав состязания входят ведущие шеф-повара мира. В первом этапе кулинарного чемпионата в этот раз приняли участие более 100 поварских команд из разных городов России, 30 из них попали в финал.
«По условиям конкурса, необходимо в течение полутора часов приготовить порядка 15 блюд — закуску, горячее и десерт. При этом в них должны использоваться продукты, указанные организаторами. На первом этапе конкурса, который прошел в Казани, это была утка для основных блюд и свекла для десерта. Мы предложили жюри теплый террин из утки и десерт из карамелизированной свеклы с курагой и стали единственным рестораном Сочи, кто прошел отбор в финал, и будет представлять город и курорт "Роза Хутор" на состязаниях в Москве», — поделился шеф-повар ресторана «Высота 2320» Александр Акмаев.
В качестве продуктов для финала организаторы выбрали курицу и куриную печень. К ним участники конкурса могут добавить собственные ингредиенты. Так, команда поваров курорта «Роза Хутор» представит жюри и экспертам кулинарии местные продукты — редкие грибы, которые растут в сочинских лесах, — черные лисички и трюфели.
«В своих блюдах я стараюсь максимально отразить богатство и палитру вкусов нашего региона. Для того, чтобы разработать рецепт, требуется не один месяц. Затем нужно отточить блюдо по вкусу и времени, сохранить сбалансированный вкус и прекрасный внешний вид. Тренируемся как в спорте», — поделился шеф-повар «Высоты 2320».
Финал Всероссийского кулинарного открытого чемпионата Chef a la Russe в Москве пройдет 22 марта. Десятка лучших команд станет участниками суперфинала и поборется за главный приз — обучение в кулинарной школе во Франции, которая считается лучшей в мире, отметили в пресс-службе «Роза Хутор».
Суперфинал чемпионата пройдет 22 марта в Москве. Повара должны будут приготовить блюда из продуктов «черного ящика», заранее о них ничего не известно. В прошлом году это были бычьи яйца, команда «Высоты» подала их с карамелизованным луком и овощами. Тогда повара из Сочи заняли второе место, уступив золотому призеру из Алтайского края на 0,04 балла.
«В этом сезоне мы являемся одними из главных претендентов на победу и сделаем все, чтобы золотой кубок Всероссийского кулинарного открытого чемпионата Chef a la Russe уехал в Сочи, на курорт "Роза Хутор"», — заключил Александр Акмаев.
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