ТЦ «МЕГА Адыгея-Кубань» эвакуировали, но бомбу так и не нашли
ТЦ «МЕГА Адыгея-Кубань» эвакуировали вечером 17 марта из-за ложного сообщения о минировании
Об эвакуации сообщили очевидцы в соцсетях около 19:00. По их словам, в торговом центре закрыли гардероб, людям раздавали дождевики и пледы. Из-за пробки на выезд многим пришлось уходить пешком.
На место выехали полиция, спасатели и медики. Специалисты обследовали ТЦ «МЕГА Адыгея-Кубань» примерно до 23:00. Информация об угрозе взрыва не подтвердилась, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.
«Проверка в ТЦ "МЕГА Адыгея-Кубань" завершена, никаких опасных предметов не обнаружено», — уточнили в ведомстве.
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Продолжается эвакуация в «Меге-Адыгея». На месте работают кинологи. Из-за пробки на выезд люди вынуждены покидать торговый центр пешком. По ряду отзывов, гардероб закрыли, чтобы ускорить эвакуацию. Людям раздают дождевики. Официальной информации по-прежнему нет. Сегодня ТЦ больше не откроется. Арендаторов не допустят в помещения и на территорию «до полной проверки кинологической службой». Сообщение об этом администрация ТЦ разослала менеджерам магазинов и заведений. Официально. ✔️ Поступил звонок об угрозе взрыва. По рекомендации полиции началась эвакуация. #ЧПАдыгея #чпкраснодар #Краснодар #МегаАдыгея #typodar
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