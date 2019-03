ТЦ «МЕГА Адыгея-Кубань» эвакуировали, но бомбу так и не нашли

View this post on Instagram

Продолжается эвакуация в «Меге-Адыгея». На месте работают кинологи. Из-за пробки на выезд люди вынуждены покидать торговый центр пешком. По ряду отзывов, гардероб закрыли, чтобы ускорить эвакуацию. Людям раздают дождевики. Официальной информации по-прежнему нет. Сегодня ТЦ больше не откроется. Арендаторов не допустят в помещения и на территорию «до полной проверки кинологической службой». Сообщение об этом администрация ТЦ разослала менеджерам магазинов и заведений. Официально. ✔️ Поступил звонок об угрозе взрыва. По рекомендации полиции началась эвакуация. #ЧПАдыгея #чпкраснодар #Краснодар #МегаАдыгея #typodar