ТЦ «МЕГА Адыгея-Кубань» эвакуировали, но бомбу так и не нашли

ТЦ «МЕГА Адыгея-Кубань» эвакуировали вечером 17 марта из-за ложного сообщения о минировании

Об эвакуации сообщили очевидцы в соцсетях около 19:00. По их словам, в торговом центре закрыли гардероб, людям раздавали дождевики и пледы. Из-за пробки на выезд многим пришлось уходить пешком.

На место выехали полиция, спасатели и медики. Специалисты обследовали ТЦ «МЕГА Адыгея-Кубань» примерно до 23:00. Информация об угрозе взрыва не подтвердилась, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.

«Проверка в ТЦ "МЕГА Адыгея-Кубань" завершена, никаких опасных предметов не обнаружено», — уточнили в ведомстве.