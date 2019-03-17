Путин посетит Крым в годовщину присоединения к России

Президент России Владимир Путин посетит Республику Крым и Севастополь 18 марта, сообщила пресс-служба Кремля

Глава государства примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС и в режиме видеоконференции — Таврической ТЭС и подстанции «Порт» в Тамани.

В Севастополе Путин осмотрит мемориальный комплекс памятников обороны города в 1854-1855 годах и 1941-1944 годах «Малахов курган». А в Симферополе проведет встречу с представителями общественности и примет участие в торжествах, посвященных празднованию 5-й годовщины Общекрымского референдума 2014 года и воссоединения Крыма с Россией.