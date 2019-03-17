Путин посетит Крым в годовщину присоединения к России
Президент России Владимир Путин посетит Республику Крым и Севастополь 18 марта, сообщила пресс-служба Кремля
Глава государства примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Балаклавской ТЭС и в режиме видеоконференции — Таврической ТЭС и подстанции «Порт» в Тамани.
В Севастополе Путин осмотрит мемориальный комплекс памятников обороны города в 1854-1855 годах и 1941-1944 годах «Малахов курган». А в Симферополе проведет встречу с представителями общественности и примет участие в торжествах, посвященных празднованию 5-й годовщины Общекрымского референдума 2014 года и воссоединения Крыма с Россией.
Читайте также:
18 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе региона, за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% жителей полуострова. 17 марта на заседании Верховного совета Автономной республики Крым было принято постановление «О независимости Крыма», в котором также содержалась просьба о вхождении в состав РФ.
18 марта в Кремле был подписан договор о присоединении к России двух новых субъектов — Республики Крым и города Севастополя.
Без каких пяти инструментов нельзя обойтись на кухне
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.