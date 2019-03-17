Стала известна причина смерти Юлии Началовой

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Отец певицы Юлии Началовой назвал причину ее смерти

38-летняя Началова скончалась 16 марта в одной из московских клиник спустя шесть дней после госпитализации.

Отец артистки Виктор Началов рассказал, что причиной смерти стала остановка сердца, которую спровоцировал абсцесс — гнойное воспаление тканей, пишет «Московский комсомолец». В результате воспаления развилась острая сердечная недостаточность на фоне отека мозга и легких.

Дата и место прощания пока не определены, уточнил Началов.

Началова попала в больницу 11 марта из-за плохого самочувствия, состояние оценивалось как тяжелое и ее ввели в состояние искусственной комы. Женщину поместили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 16 марта ей прооперировали ногу. Ранее пиар-менеджер певицы Анна Исаева рассказывала, что после больших физических нагрузок, полученных в результате долгих съемок телепроектов и ношения каблуков Юлия стерла ногу, и ей потребовались лечение.

Также известно, что певица страдала от подагры, диабета и системной красной волчанки.

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