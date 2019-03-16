Умерла певица Юлия Началова

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В Москве 16 марта в возрасте 38 лет после тяжелой болезни умерла певица Юлия Началова

«Час назад перестало биться сердце нашей Юли», — написала официальный представитель артистки Анна Исаева в своем инстаграме около 20:00.

Юлию Началову госпитализировали в московскую больницу в начале недели. Официальную причину ее плохого самочувствия не называли, однако певицу ввели в состояние искусственнной комы и подключили к аппарату вентиляции легких. Утром 16 марта ее отец рассказал о том, что артистке сделали операцию на ноге.

Юлия Началова — российская певица, актриса и телеведущая. В 2003 году она приняла участие в шоу «Последний герой». Через два года сыграла роль Констанции в фильме «Три мушкетера». За свою карьеру артистка записала восемь музыкальных альбомов и снялась в шести фильмах.

Проблемы со здоровьем у певицы начались в начале 2000-х годов. Она боролась с подагрой, системной красной волчанкой и сахарным диабетом 2-го типа. У Началовой осталась 12-летняя дочь.

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