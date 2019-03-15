«Урожай» дома обыграл ростовский СКА
Футболисты «Урожая» обыграли ростовский СКА в матче 18-го тура ПФЛ — первом после зимнего перерыва
Встреча, пошедшая 15 марта на стадионе «Кубань» в Краснодаре, завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий хозяев Амур Калмыков, отличившийся на 20-й минуте.
По итогам матча «Урожай» занимает второе место в турнирной таблице ПФЛ группы «Юг». В следующем туре «желто-зеленые» 23 марта сыграют в Астрахани с «Волгарем».
Как сообщали Юга.ру, во время трансляции игры на клубном телевидении «Урожая» каждые 10 минут появлялось сообщение о невыплате зарплаты сотрудникам. Там говорилось, что руководство задолжало им 10 млн рублей.
При этом гендиректор клуба Дмитрий Градиленко опроверг эту информацию, заявив, что все задолженности были погашены накануне.
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