«Урожай» дома обыграл ростовский СКА

Футболисты «Урожая» обыграли ростовский СКА в матче 18-го тура ПФЛ — первом после зимнего перерыва

Встреча, пошедшая 15 марта на стадионе «Кубань» в Краснодаре, завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий хозяев Амур Калмыков, отличившийся на 20-й минуте.

По итогам матча «Урожай» занимает второе место в турнирной таблице ПФЛ группы «Юг». В следующем туре «желто-зеленые» 23 марта сыграют в Астрахани с «Волгарем».

Как сообщали Юга.ру, во время трансляции игры на клубном телевидении «Урожая» каждые 10 минут появлялось сообщение о невыплате зарплаты сотрудникам. Там говорилось, что руководство задолжало им 10 млн рублей.

При этом гендиректор клуба Дмитрий Градиленко опроверг эту информацию, заявив, что все задолженности были погашены накануне.