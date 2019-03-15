«Урожай» дома обыграл ростовский СКА

Краснодарский край

Распечатать

Футболисты «Урожая» обыграли ростовский СКА в матче 18-го тура ПФЛ — первом после зимнего перерыва

Встреча, пошедшая 15 марта на стадионе «Кубань» в Краснодаре, завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий хозяев Амур Калмыков, отличившийся на 20-й минуте.

По итогам матча «Урожай» занимает второе место в турнирной таблице ПФЛ группы «Юг». В следующем туре «желто-зеленые» 23 марта сыграют в Астрахани с «Волгарем».

Как сообщали Юга.ру, во время трансляции игры на клубном телевидении «Урожая» каждые 10 минут появлялось сообщение о невыплате зарплаты сотрудникам. Там говорилось, что руководство задолжало им 10 млн рублей.

При этом гендиректор клуба Дмитрий Градиленко опроверг эту информацию, заявив, что все задолженности были погашены накануне.

ПФЛ ФК «Урожай» Футбол
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

«Урожай» дома обыграл ростовский СКА
Дерипаска подал в суд на Минфин США
«Урожай» потребовал погасить долги по зарплате во время трансляции матча. Гендиректор заявил, что их нет
Минтранс пообещал Евланову запросить деньги на строительство дублера Яблоновского моста
Стало известно, сколько денег «Краснодар» получит за участие в Лиге Европы
Чеченский депутат «Единой России» рассказал о нелюбви к русским и назвал себя сыном Ичкерии

Лента новостей

Статьи

Концерт рок-группы «Мумий Тролль», баскетбол

И другие события Краснодара с 15 по 17 марта

Статьи

Кухонные весы, хороший нож, штопор. Что еще?

Без каких пяти инструментов нельзя обойтись на кухне

Фоторепортажи

«Краснодар» — «Валенсия». Фоторепортаж

Матч завершился со счетом 1:1, ФК «Краснодар» выбыл из Лиги Европы

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале