Из-за тумана в аэропорту Краснодара задержали не менее 10 рейсов

В аэропорту Краснодара в ночь с 13 на 14 марта из-за тумана не могли вылететь самолеты

В пресс-службе Международного аэропорта Краснодар порталу Юга.ру рассказали, что в течение ночи несколько рейсов задержали из-за тумана.

«Два самолета из Москвы и Стамбула были направлены на запасные аэродромы в Ростов-на-Дону и Трабзон соответственно», — пояснили в пресс-службе.

Ожидается, что до 12:00 все задержанные самолеты должны вылететь.

По данным онлайн-табло аэропорта, на 8:30 были задержаны десять авиарейсов на вылет.