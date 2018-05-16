Традиционный летний карнавал в Сочи отменили из-за ЧМ

Летний курортный сезон в Сочи откроют 26 мая, при этом традиционного карнавала, который ежегодно собирает тысячи участников, не будет

«В связи со вступлением в силу с 25 мая указа главы государства об усилении мер безопасности в городах-организаторах матчей ЧМ-2018, карнавал в честь старта курортного сезона в этом году решено не проводить», — пояснили в пресс-службе мэрии Сочи «Интерфаксу».

В день открытия курортного сезона, 26 мая, на нескольких площадках в центре города пройдут десятки культурно-развлекательных и спортивных мероприятий, сообщили в пресс-службе.

Утром на набережной реки Сочи пройдет забег на короткую дистанцию. На площади перед Горсобранием Сочи развернется выставка-продажа сезонных цветов, флористических композиций, комнатных и садовых растений.

В скверах и парках для детей будут организованы мастер-классы, розыгрыши призов, будут работать мастера по аквагриму. На Площади флага с 16:00 начнется спортивно-развлекательная программа. На площади перед библиотекой Пушкина состоится литературная программа «Голос поэзии», в которой примут участие гости Литературного фестиваля, который в эти дни будет проходить на курорте. В арт-галерее «Форт» пройдет торжественное открытие указательного знака «Нулевой километр».

Также к празднику приурочили премьерный показ спектакля Нового театра Сочи «Единственный наследник» по произведению Жана Франсуа Реньяра. Премьера состоится в 19:30 в малом театральном зале концертного зала «Фестивальный».