Стали известны даты закрытия горнолыжного сезона в Сочи

Горнолыжные курорты Красной Поляны закроют сезон катания в середине апреля

В пресс-службе курорта «Роза Хутор» рассказали, что сезон планируется продлить до 20 апреля.

В горно-туристическом центре «Газпром» из-за ранней весны закрытие вечернего катания на склоне Альпика ожидается 15-16 марта, на Лауре — до 30-31 марта.

«Дневные катания на Лауре планируем завершить 13 апреля при снежной погоде. А если дожди — раньше. Альпика будет, как и в прошлом году, работать по погоде», — уточнили в пресс-службе курорта «Газпром».

По данным метеослужбы курорта «Роза Хутор», на этой неделе в Красной Поляне погода будет соответствовать типичной весне субтропического горно-морского климата — неустойчивая и прохладная, в высокогорьях — ветреная, с частыми осадками. Наиболее интенсивные осадки ожидаются 13 марта. Всего за неделю должно выпасть около 25-50 см снега.

Самым теплым днем станет 12 марта, когда на высоте выше 2 тыс. метров над уровнем моря температура воздуха поднимется выше нулевой отметки.