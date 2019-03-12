Стали известны даты закрытия горнолыжного сезона в Сочи

Краснодарский край

Распечатать

Горнолыжные курорты Красной Поляны закроют сезон катания в середине апреля

В пресс-службе курорта «Роза Хутор» рассказали, что сезон планируется продлить до 20 апреля.

В горно-туристическом центре «Газпром» из-за ранней весны закрытие вечернего катания на склоне Альпика ожидается 15-16 марта, на Лауре — до 30-31 марта.

«Дневные катания на Лауре планируем завершить 13 апреля при снежной погоде. А если дожди — раньше. Альпика будет, как и в прошлом году, работать по погоде», — уточнили в пресс-службе курорта «Газпром».

По данным метеослужбы курорта «Роза Хутор», на этой неделе в Красной Поляне погода будет соответствовать типичной весне субтропического горно-морского климата — неустойчивая и прохладная, в высокогорьях — ветреная, с частыми осадками. Наиболее интенсивные осадки ожидаются 13 марта. Всего за неделю должно выпасть около 25-50 см снега.

Самым теплым днем станет 12 марта, когда на высоте выше 2 тыс. метров над уровнем моря температура воздуха поднимется выше нулевой отметки.

Горнолыжный спорт Красная Поляна Курорты и туризм Сочи
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Первый тотальный диктант на адыгейском языке написали более 200 человек
Пахомов назначил своим помощником замначальника службы ФСБ Сочи
На Кубани мужчина дважды угнал машину у брата
В Сочи 17-летняя пассажирка и водитель «Нивы» пострадали в ДТП на встречке
Стали известны даты закрытия горнолыжного сезона в Сочи
В Ессентуках мужчина не хотел уходить из бара и избил трех женщин бокалом и ножом

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале