В Славянске-на-Кубани директор кооператива похитил у вкладчиков 12 млн рублей

В Славянске-на-Кубани будут судить директора кредитно-потребительского кооператива за мошенничество на 12 млн рублей

По версии следствия, 47-летний директор кредитно-потребительского кооператива привлекал деньги людей, предлагая высокие проценты по вкладам. Он получил 12 млн рублей от 15 вкладчиков, после чего перестал выходить с ними на связь.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере), предусматривающей до десяти лет лишения свободы.

Подозреваемого заключили под стражу, материалы дела передали в суд, сообщили 12 марта в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.