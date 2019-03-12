В Славянске-на-Кубани директор кооператива похитил у вкладчиков 12 млн рублей

Краснодарский край

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В Славянске-на-Кубани будут судить директора кредитно-потребительского кооператива за мошенничество на 12 млн рублей

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По версии следствия, 47-летний директор кредитно-потребительского кооператива привлекал деньги людей, предлагая высокие проценты по вкладам. Он получил 12 млн рублей от 15 вкладчиков, после чего перестал выходить с ними на связь.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере), предусматривающей до десяти лет лишения свободы.

Подозреваемого заключили под стражу, материалы дела передали в суд, сообщили 12 марта в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, в ноябре 2018 года в Краснодарском крае на троих создателей финансовой пирамиды завели уголовные дела за хищение 90 млн рублей.

Деньги Мошенничество Обманутые вкладчики Славянский район Финансовые махинации
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