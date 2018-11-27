На Кубани создателей финансовой пирамиды будут судить за мошенничество на 90 млн рублей
В Краснодарском крае троих создателей финансовой пирамиды обвинили в хищении 90 млн рублей
По версии следствия, 48-летний, 29-летний и 24-летний жители Кубани организовали торгово-инвестиционные компании и предлагали людям заключить договоры займов под высокие проценты. Деньги вкладчикам так и не выплатили. От действий мужчин пострадали 300 человек из Краснодарского края, Ростовской области и Адыгеи. Ущерб превысил 90 млн рублей.
Факты противоправной деятельности выявили сотрудники УЭБ и отдела противодействия коррупции ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В отношении мужчин возбудили уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Им грозит до десяти лет лишения свободы.
48-летнего организатора преступной группы заключили под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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