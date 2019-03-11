Газинского вызвали в сборную России на матчи отбора Евро-2020

Защитника ФК «Краснодар» Юрия Газинского вызвали в сборную России на матчи отборочного этапа Евро-2020

Полностью состав сборной опубликован на сайте РФС. Там отмечается, что в списке могут произойти изменения.

Состав команды для подготовки к матчам отборочного цикла чемпионата Европы против сборных Бельгии и Казахстана 11 марта назвал главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов. Всего в списке значится 26 футболистов, в том числе 29-летний Газинский.

Напомним, Газинский забил первый гол российской сборной на ЧМ-2018, а по результатам сезона-2017/18 РФС назвал его в числе лучших центральных полузащитников.

Главный тренер «быков» Мурад Мусаев на пресс-конференции после встречи команды с «Оренбургом» сказал, что не разочарован тем, что в сборную вызван только один игрок клуба. По его мнению, шанс попасть туда есть также у защитника «Краснодара» Сергея Петрова.

«Я думаю, есть шанс у Петрова — Сергей проводит сильный отрезок. Ари уже был в сборной, но сейчас он понимает, что пропустил из-за травмы ряд игр. Если ребята останутся здесь, у них будет время на восстановление и подготовку к следующим матчам», — отметил Мусаев.

Первый матч с бельгийцами сборная России проведет в Брюсселе 21 марта (начало в 22:45 мск). Игра с Казахстаном состоится 24 марта в Астане (начала в 17:00 мск).