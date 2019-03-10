«Ростов» сыграл вничью с «Арсеналом» и продлил безвыигрышную серию до 7 матчей

Футбольные клубы «Ростов» и «Арсенал» 10 марта разошлись миром в матче 19-го тура Российской премьер-лиги

Встреча завершилась без забитых голов — 0:0. Таким образом, «Ростов» продлил серию без побед до семи матчей.

Поединок на «Ростов-Арене» посетили 25,9 тыс. болельщиков.

После этой игры донской клуб с 26 очками в активе занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России и отстает от зоны еврокубков на 5 очков.

В следующем туре команда Валерия Карпина 16 марта в Казани встретится с «Рубином».

Как сообщали Юга.ру, в прошлом матче желто-синие упустили победу над красноярским «Енисеем» в матче на сочинском «Фиште».