«Ростов» сыграл вничью с «Арсеналом» и продлил безвыигрышную серию до 7 матчей
Футбольные клубы «Ростов» и «Арсенал» 10 марта разошлись миром в матче 19-го тура Российской премьер-лиги
Встреча завершилась без забитых голов — 0:0. Таким образом, «Ростов» продлил серию без побед до семи матчей.
Поединок на «Ростов-Арене» посетили 25,9 тыс. болельщиков.
После этой игры донской клуб с 26 очками в активе занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России и отстает от зоны еврокубков на 5 очков.
В следующем туре команда Валерия Карпина 16 марта в Казани встретится с «Рубином».
Как сообщали Юга.ру, в прошлом матче желто-синие упустили победу над красноярским «Енисеем» в матче на сочинском «Фиште».
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