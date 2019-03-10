В Ростове без вести пропала 15-летняя девочка

Полиция Железнодорожного района Ростова-на-Дону 10 марта объявила в розыск несорвершеннолетнюю местную жительницу

15-летняя Разият Ризванова 7 марта ушла из дома на учебу и до сих пор не вернулась, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Приметы разыскиваемой: рост 154 см, среднее телосложение, темно-русые волосы, серые глаза. Девочка была одета в парку камуфляжного цвета, синие джинсы, черные кроссовки с красными цветами.

Всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении Разият Ризвановой, просят сообщить в полицию по телефонам: 8 (863) 249-11-11, 8 (863) 249-11-38 или 102.