Нового министра по национальной политике и делам религии назначили в Дагестане

Новым министром по национальной политике и делам религии в Дагестане стал Энрик Муслимов

Указ о назначении подписал глава Дагестана Владимир Васильев. Об этом 9 марта сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию главы и правительства республики.

Ранее главой министерства по национальной политике была Татьяна Гамалей. Она возглавляла ведомство с октября 2014 года.