Нового министра по национальной политике и делам религии назначили в Дагестане

Дагестан

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Новым министром по национальной политике и делам религии в Дагестане стал Энрик Муслимов

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Указ о назначении подписал глава Дагестана Владимир Васильев. Об этом 9 марта сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию главы и правительства республики.

Ранее главой министерства по национальной политике была Татьяна Гамалей. Она возглавляла ведомство с октября 2014 года.

Кто такой Энрик Муслимов

Энрик Муслимов родился в 1968 году в Дагестане. С 2011 по 2015 годы Муслимов был главой управления ФСКН России по Дагестану. С марта по ноябрь 2018 года он занимал должность временно исполняющего обязанности главы Дербента.

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