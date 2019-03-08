В Краснодаре произошел крупный пожар на СТО

Краснодарский край

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В Краснодаре 8 марта на улице Московской произошел крупный пожар на СТО

Сообщение о возгорании одноэтажного здания на улице Московской поступило спасателям в 12:36. Пожарные установили, что горит складское помещение площадью около 300 кв. метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В 13:18 пожар локализовали. На месте работал 41 человек и 13 машин.

По сообщениям очевидцев из социальных сетей, горит здание автомастерской.

© Фото Дениса Коломиеца vk.com/low_bass_krd
© Фото Дениса Коломиеца vk.com/low_bass_krd
© Фото Оксаны Васильченко, Юга.ру
© Фото Николая Отраднова vk.com/naotradnov
Краснодар МЧС Пожары
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