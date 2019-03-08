В Краснодаре произошел крупный пожар на СТО

В Краснодаре 8 марта на улице Московской произошел крупный пожар на СТО

Сообщение о возгорании одноэтажного здания на улице Московской поступило спасателям в 12:36. Пожарные установили, что горит складское помещение площадью около 300 кв. метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В 13:18 пожар локализовали. На месте работал 41 человек и 13 машин.

По сообщениям очевидцев из социальных сетей, горит здание автомастерской.