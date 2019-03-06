«Донхлеббанк» признали банкротом

Ростовская область

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Арбитражный суд Ростовской области признал «Донхлеббанк» банкротом

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По данным ЦБ, «Донхлеббанк» финансировал строительные компании. В 2013 году контрольный пакет акций компании приобрели собственники строительного холдинга «Normann Владимир» из Санкт-Петербурга и выкупили банк у корпорации «Севкавэлеваторспецстрой», сообщил 6 марта «161.ру».

Как сообщали Юга.ру, Банк России 21 декабря 2018 года отозвал лицензию у ростовского «Донхлеббанка».

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