«Донхлеббанк» признали банкротом
Ростовская область Оксана Васильченко
Арбитражный суд Ростовской области признал «Донхлеббанк» банкротом
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По данным ЦБ, «Донхлеббанк» финансировал строительные компании. В 2013 году контрольный пакет акций компании приобрели собственники строительного холдинга «Normann Владимир» из Санкт-Петербурга и выкупили банк у корпорации «Севкавэлеваторспецстрой», сообщил 6 марта «161.ру».
Как сообщали Юга.ру, Банк России 21 декабря 2018 года отозвал лицензию у ростовского «Донхлеббанка».
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