«Донхлеббанк» признали банкротом

Арбитражный суд Ростовской области признал «Донхлеббанк» банкротом

По данным ЦБ, «Донхлеббанк» финансировал строительные компании. В 2013 году контрольный пакет акций компании приобрели собственники строительного холдинга «Normann Владимир» из Санкт-Петербурга и выкупили банк у корпорации «Севкавэлеваторспецстрой», сообщил 6 марта «161.ру».