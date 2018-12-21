ЦБ отозвал лицензию у ростовского «Донхлеббанка»

Банк России 21 декабря отозвал лицензию у ростовского «Донхлеббанка»

На сайте регулятора сообщается, что банк нарушал требований законодательства и нормативных актов ЦБ, пишет RT.

Как сообщали Юга.ру, Центробанк России 14 декабря на заседании совета директоров принял решение поднять ключевую ставку до 7,75%.