ЦБ отозвал лицензию у ростовского «Донхлеббанка»

Ростовская область

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Банк России 21 декабря отозвал лицензию у ростовского «Донхлеббанка»

На сайте регулятора сообщается, что банк нарушал требований законодательства и нормативных актов ЦБ, пишет RT.

Как сообщали Юга.ру, Центробанк России 14 декабря на заседании совета директоров принял решение поднять ключевую ставку до 7,75%.

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