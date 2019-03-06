Шесть человек погибли в аварии с минивеном и грузовиком на Ставрополье

Ставропольский край

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В Ставропольском крае 6 марта произошло ДТП, в котором погибли шесть человек и еще трое пострадали

Авария случилась около 5:30 на трассе «Кавказ» (Поворот на Дворцовское). По предварительным данным, водитель машины «ЗИЛ», который ехал со стороны Невинномысска в сторону Минеральных Вод, выехал на встречную полосу и столкнулся с минивеном Mercedes-Benz Vito.

В результате аварии четыре человека погибли на месте, еще двое по пути в больницу. Троих пострадавших госпитализировали с различными травмами. Предположительно, все пассажиры минивена были гражданами Азербайджана.

Полицейские установили, что минивен занимался частной перевозкой пассажиров из Азербайджана в Москву. Предварительно, виновник ДТП уснул за рулем, сообщили в отдел пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

ГИБДД ДТП Невинномысск смерть
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Шесть человек погибли в аварии с минивеном и грузовиком на Ставрополье
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