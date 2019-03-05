В Керчи спасли мужчину, который провалился в катакомбы и провел там четверо суток

Крымские спасатели помогли жителю Керчи, который четверо суток не мог выбраться из катакомб каменоломни

Сотрудников МЧС вызвала к Старокаратинским каменоломням на улице Юзобинской местная жительница. Утром 5 марта она услышала крики о помощи, которые доносились из-под ее дома, расположенного у каменоломен.

Прибывшие на место спасатели вместе со спелеологами спустились в каменоломни и через 15 минут нашли в одном из тоннелей мужчину. Им оказался 46-летний житель Керчи. Мужчину эвакуировали из опасной зоны и передали медикам. Выяснилось, что его здоровью ничего не угрожает.

«Пострадавший рассказал, что 1 марта он шел по тропе в районе Аршинского кладбища, однако на одном из участков неожиданно сорвался под землю, в результате чего оказался в каменоломнях. В шахту почти не проникает свет, также там нет сигнала мобильной связи. Мужчина безуспешно пытался выбраться из катакомб в течение четырех суток», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.