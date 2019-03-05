В Майкопе местные жители отпразднуют Масленицу и сожгут чучело

Адыгея

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В Майкопе 10 марта пройдет праздник «Эх, широкая Масленица!», на котором местные жители сожгут чучело

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Народные гуляния начнутся 10 марта в 12:30 в городском парке культуры и отдыха.

«В программе праздника — конкурс на лучшую масленичную куклу-чучело «Сударыня-Масленица» и театрализованная концертно-развлекательная программа. Кульминацией праздника станет обряд сжигания чучела, который, по поверью, символизирует прощание с зимой и приход весны», — рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.

Также в этот день пройдет выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного творчества «Город мастеров».

Масленицу отметят не только в Майкопе, но и в небольших населенных пунктах: станице Ханской, хуторе Гавердовском, поселках Родниковом, Северном и Подгорном.

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Как сообщали Юга.ру, в 2018 году в Новороссийске местные жители отметили Масленицу и выложили название города из 5 тыс. блинов.

В начале марта Роспотребнадзор рассказал, как не отравиться блинами на Масленицу. Для этого нужно обращать внимание на внешний вид, условия хранения и срок годности продукта.

Майкоп Масленица Праздники
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