Роспотребнадзор рассказал, как не отравиться блинами на Масленицу

Роспотребнадзор 4 марта рекомендовал, как не отравиться во время Масленичной недели

Если вы выбираете готовые блины, нужно обратить внимание на внешний вид, условия хранения и срок годности продукта. При покупке ингредиентов для домашних блинов необходимо проверить информацию об изготовителе, дату и срок годности, условия хранения и их соблюдение в торговой точке, наличие документов о качестве и безопасности продуктов.

Еще Роспотребнадзор советовал присмотреться к условиям продажи блинов, если вы решили их купить на массовых мероприятиях и уличных гуляниях, сообщает RT.