Роспотребнадзор рассказал, как не отравиться блинами на Масленицу
Роспотребнадзор 4 марта рекомендовал, как не отравиться во время Масленичной недели
Если вы выбираете готовые блины, нужно обратить внимание на внешний вид, условия хранения и срок годности продукта. При покупке ингредиентов для домашних блинов необходимо проверить информацию об изготовителе, дату и срок годности, условия хранения и их соблюдение в торговой точке, наличие документов о качестве и безопасности продуктов.
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