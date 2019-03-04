Роспотребнадзор рассказал, как не отравиться блинами на Масленицу

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Роспотребнадзор 4 марта рекомендовал, как не отравиться во время Масленичной недели

Если вы выбираете готовые блины, нужно обратить внимание на внешний вид, условия хранения и срок годности продукта. При покупке ингредиентов для домашних блинов необходимо проверить информацию об изготовителе, дату и срок годности, условия хранения и их соблюдение в торговой точке, наличие документов о качестве и безопасности продуктов.

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Еще Роспотребнадзор советовал присмотреться к условиям продажи блинов, если вы решили их купить на массовых мероприятиях и уличных гуляниях, сообщает RT.

Афиша Юга.ру рассказала, какие блины можно будет поесть в 14 заведениях Краснодара во время Масленицы.

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