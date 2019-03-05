На ремонт дорог в Майкопе в 2019 году потратят 450 млн рублей

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 4 марта сделал несколько замечаний в адрес мэрии Майкопа по ремонту дорог и уличному освещению

На планерном совещании с членами Кабинета министров Адыгеи и главами муниципалитетов Мурат Кумпилов указал на жалобы жителей по поводу недостаточной освещенности Майкопа в ночное время. Глава региона поручил администрации принять меры по улучшению уличного энергоснабжения, на которое ежегодно выделяется около 80 млн рублей.

Отдельные поручения глава города дал по проведению всех конкурсных процедур для своевременного ремонта дорог. Если в прошлом году в Майкопе привели в порядок 31 дорожный объект общей протяженностью 18,3 км на сумму почти 220 млн рублей, то в этом году на продолжение ремонта проблемных участков дорог выделили 450 млн рублей, сообщили в пресс-службе главы республики.

«Важно, чтобы все муниципалитеты были вовлечены в жизнь республики. Для этого мы многое делаем, реализуем федеральные и республиканские проекты, выделяем гранты. Стремимся к тому, чтобы все населенные пункты становились ухоженными, приобретали современный вид, совершенствовалась транспортная инфраструктура», — заключил Мурат Кумпилов.