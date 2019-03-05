На ремонт дорог в Майкопе в 2019 году потратят 450 млн рублей

Адыгея

Распечатать

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 4 марта сделал несколько замечаний в адрес мэрии Майкопа по ремонту дорог и уличному освещению

На планерном совещании с членами Кабинета министров Адыгеи и главами муниципалитетов Мурат Кумпилов указал на жалобы жителей по поводу недостаточной освещенности Майкопа в ночное время. Глава региона поручил администрации принять меры по улучшению уличного энергоснабжения, на которое ежегодно выделяется около 80 млн рублей.

Отдельные поручения глава города дал по проведению всех конкурсных процедур для своевременного ремонта дорог. Если в прошлом году в Майкопе привели в порядок 31 дорожный объект общей протяженностью 18,3 км на сумму почти 220 млн рублей, то в этом году на продолжение ремонта проблемных участков дорог выделили 450 млн рублей, сообщили в пресс-службе главы республики.

«Важно, чтобы все муниципалитеты были вовлечены в жизнь республики. Для этого мы многое делаем, реализуем федеральные и республиканские проекты, выделяем гранты. Стремимся к тому, чтобы все населенные пункты становились ухоженными, приобретали современный вид, совершенствовалась транспортная инфраструктура», — заключил Мурат Кумпилов.

Благоустройство Дороги Майкоп Мурат Кумпилов Ремонт дорог Строительство
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

На ремонт дорог в Майкопе в 2019 году потратят 450 млн рублей
Власти Краснодара хотят вернуть в собственность города землю вокруг Карасунов и сделать там зеленую зону
Количество туристов в Краснодаре к 2030 году хотят увеличить в два раза
Стали известны подробности стрельбы у школы в Темрюкском районе
Родственники погибших при крушении Ту-154 под Сочи считают, что самолет вылетел неисправным и с нехваткой топлива
«Вы хотите, чтобы он у нас умер?» В санатории «Лаба» 86-летнему пенсионеру отказали в размещении из-за возраста

Лента новостей

Статьи

Что вы знаете о «Магните»?

Тест к юбилею главной компании Краснодара

Статьи

Без Кубка, но пока с чемпионатом

Алексей Андронов о матче «Спартак» — «Краснодар»

Подросток в Темрюкском районе открыл стрельбу и ранил пятерых школьников

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале