Банк УРАЛСИБ предложил предпринимателям новый кредит «Бизнес-цель»

Банк УРАЛСИБ запустил новый кредитный продукт «Бизнес-цель»

Услуга предназначена для малого бизнеса. Предпринимателям могут выдать кредит на любые цели, связанные с бизнесом клиента. Например, это может быть пополнение оборотных средств, покупка имущества, проведение ремонта, сообщили 26 октября в пресс-службе банка.

Получить кредит могут как клиенты банка УРАЛСИБ, так и предприятия малого бизнеса, не обслуживающиеся в нем. Кредит «Бизнес-Цель» предусматривает финансирование под залог жилой или коммерческой недвижимости. Срок рассмотрения заявки составляет не более двух рабочих дней. При подаче заявки предусмотрен сокращенный перечень документов.

Подробную информацию об условиях получения кредитов можно узнать в отделениях банка, на сайте или по телефону: 8 (800) 700-77-16.