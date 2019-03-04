Под Армавиром отремонтируют участок трассы «Кавказ»

Участок автодороги Р-217 «Кавказ» в районе Армавира планируют реконструировать для езды со скоростью 120 км/ч

Проект капремонта участка автодороги получил положительное заключение госэкспертизы. «Проектом предусмотрен капитальный ремонт участка трассы протяженностью более 7 км на территории Краснодарского края: работы пройдут в южной части города Армавир и в Новокубанском районе. Расчетная скорость движения по отремонтированной дороге составит 120 км/ч», — сообщили в Ростовском филиале Главгосэкспертизы.

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