Икону с мощами Матроны Московской привезут в Адыгею

Адыгея

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На территории Свято-Троицкого кафедрального собора Майкопа 6 марта выставят икону блаженной Матроны Московской с частицей ее мощей

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Икону и мощи выставят в храме Сергия Радонежского в преддверии дня памяти блаженной Матроны Московской.

«Поклониться святой Блаженной Матроне можно будет с 6 марта. В сам день памяти святой, 8 марта, в 9:30 будет отслужен молебен с акафистом святой Блаженной Матроне», — рассказала руководитель отдела по связям с общественностью и СМИ Майкопской и Адыгейской епархии Оксана Кулева.

Матрона Московская — одна из наиболее почитаемых русских святых XX столетия. Простая неграмотная крестьянка, слепая, обездвиженная, четверть века скитавшаяся по московским домам, привлекала к себе людей глубокой верой, даром исцеления и предсказания. Матрона Московская традиционно считается покровительницей семьи, молодоженов, ее просят об исцелении от тяжелых недугов.

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