Икону с мощами Матроны Московской привезут в Адыгею

На территории Свято-Троицкого кафедрального собора Майкопа 6 марта выставят икону блаженной Матроны Московской с частицей ее мощей

Читайте также: В храме Адыгеи на стекле иконы отобразился образ Архангела Михаила

Икону и мощи выставят в храме Сергия Радонежского в преддверии дня памяти блаженной Матроны Московской. «Поклониться святой Блаженной Матроне можно будет с 6 марта. В сам день памяти святой, 8 марта, в 9:30 будет отслужен молебен с акафистом святой Блаженной Матроне», — рассказала руководитель отдела по связям с общественностью и СМИ Майкопской и Адыгейской епархии Оксана Кулева.