В храме Адыгеи на стекле иконы отобразился образ Архангела Михаила
В старинном казачьем храме станицы Курджипской Майкопского района Адыгеи на стекле иконы Архангела Михаила отобразился образ
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Явление обнаружили во время реставрации иконы. Настоятель церкви иеромонах Михаил рассказал, что отпечаток на стекле представляет собой своеобразный негатив с четкими контурами иконы, написанной в 90-е годы.
«Особой исторической ценности икона не представляет, но создана с душой пожилой майкопчанкой, рукоположенной на иконопись. Сначала икону хотели передать в молельный дом станицы Дагестанской, потом решили оставить в храме, перевесив в другое место. Перед этим мы отдали икону в мастерскую, чтобы сменить багет. При разборе иконы мастер обнаружил отображение архангела Михаила на стекле», — рассказала порталу Юга.ру распорядительница храма.
В станичном храме это уже второе чудесное явление. Подобное произошло в 2011 году с большой старинной храмовой иконой «Неопалимая Купина». По словам прихожан, обе иконы чудотворные.
Чудесные явления в храмах Майкопской и Адыгейской епархии происходят очень редко. Специальная епархиальная комиссия, которую возглавляет игумен мужского монастыря, отец Герасим, провела исследование и подтвердила это чудо. Раскрывались все иконы храма, но больше нигде отпечатков святых образов не было. К примеру, по старинной иконе святителя Николая Чудотворца, находящейся в этой же церкви, видно, что и она когда-то мироточила.
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По словам распорядительницы храма, само здание сохранилось удивительным образом. Церковь возвели в 1865 году из дубового бруса, в мае ей исполнилось 153 года. Таких строений осталось очень мало, поскольку многие из них были уничтожены нередкими пожарами.
«В 1934 году храм закрыли, в нем размещался клуб. И это хорошо, иначе бы его разнесли по бревнышкам. В 1938 году храм вновь открыли, всю войну он служил, но в 1959 году его закрыли до 90-х годов. За это время храм обветшал, крыша прохудилась. Но чудесным образом он сохранился. Не случайно он построен в честь иконы Пресвятой Богородицы "Неопалимая Купина" — выстоял во время пожаров, а в наше время выдержал сильный удар молнии», — рассказала распорядительница храма.
В управлении по охране и использованию объектов культурного наследия Адыгеи порталу Юга.ру уточнили, что в настоящее время планируется провести ряд экспертиз, после этого храм может быть включен в реестр объектов культурного наследия республики.
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