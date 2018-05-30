В храме Адыгеи на стекле иконы отобразился образ Архангела Михаила

В старинном казачьем храме станицы Курджипской Майкопского района Адыгеи на стекле иконы Архангела Михаила отобразился образ

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Явление обнаружили во время реставрации иконы. Настоятель церкви иеромонах Михаил рассказал, что отпечаток на стекле представляет собой своеобразный негатив с четкими контурами иконы, написанной в 90-е годы. «Особой исторической ценности икона не представляет, но создана с душой пожилой майкопчанкой, рукоположенной на иконопись. Сначала икону хотели передать в молельный дом станицы Дагестанской, потом решили оставить в храме, перевесив в другое место. Перед этим мы отдали икону в мастерскую, чтобы сменить багет. При разборе иконы мастер обнаружил отображение архангела Михаила на стекле», — рассказала порталу Юга.ру распорядительница храма.

В станичном храме это уже второе чудесное явление. Подобное произошло в 2011 году с большой старинной храмовой иконой «Неопалимая Купина». По словам прихожан, обе иконы чудотворные. Чудесные явления в храмах Майкопской и Адыгейской епархии происходят очень редко. Специальная епархиальная комиссия, которую возглавляет игумен мужского монастыря, отец Герасим, провела исследование и подтвердила это чудо. Раскрывались все иконы храма, но больше нигде отпечатков святых образов не было. К примеру, по старинной иконе святителя Николая Чудотворца, находящейся в этой же церкви, видно, что и она когда-то мироточила.