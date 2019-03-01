В Краснодаре горела квартира в ЖК «Адмирал»

В Краснодаре на улице Кубанской набережной 1 марта горела квартира в жилом комплексе «Адмирал»

Сообщение о возгорании в жилой многоэтажке поступило спасателям в 12:46. Из-за пожара в квартире на 15 этаже из здания эвакуировали 35 человек.

В 13:20 огонь потушили. Площадь пожара составила 7 кв. метров.

Всего на месте работали 45 человек и 14 машин. Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.