В горном селе в Дагестане загорелись 20 жилых домов. Половина сгорела полностью

Делайте Дуа спасибо всем кто откликнулся .У нас очень сплоченный народ люди едут со всех близлежащих сел . Я была в этом селе очень давно .дорог для машины нет внутри .поэтому тушат живой цепью людей ....Делайте дуа #цумадинскийрайон