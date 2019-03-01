В горном селе в Дагестане загорелись 20 жилых домов. Половина сгорела полностью

Дагестан

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Вечером 1 марта в селении Тиси-Ахитли Цумадинского района Дагестана произошел крупный пожар

«В 21:00 поступила информация о том, что в селении Тиси-Ахитли огнем охвачены 6 жилых домов террасного типа. Жильцы эвакуированы», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Дагестану.

Из-за плотной застройки огонь быстро распространился и позже охватил 20 строений, сообщил агентству ТАСС глава сельского поселения Тинди, куда входит село Тисси-Ахитли, Сайгидгусен Магомедов.

Площадь пожара составила более 2,5 тыс. кв. метров. Источник издания в экстренных службах сообщил, что полностью сгорели около 10 домов.
По последним данным администрации района, огонь удалось локализовать. Гореть продолжают 10 домов. Пострадавших нет, передает «Интерфакс».

Тушат пожар 12 пожарных и три единицы техники, им помогают более 500 местных жителей. Причины пожара пока неизвестны.

Всего в горном селе 85 домов, там проживает около 300 человек.

Пожары
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