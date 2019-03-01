Власти Адыгеи решили заняться развитием на селе малого бизнеса в АПК

В Адыгее власти собрались в 2019 году заняться стимулированием селян к созданию личных подсобных хозяйств (ЛПХ) и семейных животноводческих ферм

Для этого в республике расширят спектр государственной поддержки за счет реализации региональных нацпроектов.

На создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Адыгее предусмотрено 43 млн рублей, сообщил глава республики Мурат Кумпилов на пресс-конференции 25 февраля.

По мнению руководителя региона, семейные животноводческие фермы и ЛПХ — один из эффективных способов развития сельской местности, поддержания благосостояния каждой семьи и привлечения к труду молодежи.

«Мы стремимся к тому, чтобы молодежь не уезжала из села. А для этого важно создавать рабочие места и достойные условия жизни на селе. Поэтому мы продолжим реализацию программы по устойчивому развитию села и будем поддерживать тех, кто занимается подсобным хозяйством. Такая форма работы несет в себе не только материальную, но и идеологическую нагрузку — это одна из правильных форм приобщения детей к труду. Так воспитывались многие поколения, так рос и я, помогая родителям по хозяйству», — сказал Мурат Кумпилов

В министерстве сельского хозяйства Адыгеи отметили, что в 2019 году для начинающих фермеров предусмотрены более приемлемые финансовые условия.

«Ранее объем собственных средств начинающего фермера, необходимый для реализации проекта по всем видам деятельности, составлял не менее 30% от общих затрат. С этого года для разведения крупного рогатого скота нужно не менее 10% затрат. Для ведения иных видов деятельности — не менее 30%. При производстве ягодных культур и кустарниковых насаждений, а также при разведении других видов сельскохозяйственных животных, кроме аквакультур и свинопоголовья, допускается софинансирование не менее 20% затрат за счет собственных средств начинающего фермера», — рассказали в минсельхозе республики.

Кроме грантов начинающим фермерам, поддержку развития семейных животноводческих ферм смогут получить и сельскохозяйственные потребительские кооперативы. В 2019 году новым направлением господдержки сельхозтоваропроизводителей является химическая мелиорация кислых почв. Планируется возмещение затрат в размере 30% за счет средств федерального и регионального бюджетов.

По данным минсельхоза республики, за семь лет в Адыгее из бюджета предоставили гранты 240 крестьянским хозяйствам на сумму 511 млн рублей. Грантополучатели произвели сельскохозяйственную продукцию на сумму 765 млн рублей и создали более 200 рабочих мест.

В 2018 году по двум федеральным проектам в сельском хозяйстве был выделен 51 грант на 130 млн рублей. Примерно столько же направят в 2019 году. Кроме того, для устойчивого развития села Адыгея получит более 150 млн рублей из федерального бюджета.