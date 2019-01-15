В Адыгее введут новый механизм отбора аграриев для получения грантов

В 2019 году в Адыгее для стимулирования развития агросектора станут предоставлять новый вид господдержки и изменят механизм отбора грантополучателей

Как сообщил порталу Юга.ру министр сельского хозяйства Адыгеи Владимир Свеженец, в этом году планируется расширить спектр государственной поддержки за счет реализации региональных нацпроектов. На эти цели предусмотрено более 40 млн рублей.

Таким образом, кроме грантов начинающим фермерам на развитие семейных животноводческих ферм, поддержку смогут получить сельскохозяйственные потребительские кооперативы.

«Ожидается, что число желающих получить гранты вырастет. Для более объективного конкурсного отбора в каждом муниципалитете в этом году будет создана комиссия по предварительному отбору претендентов на получение этих грантов. Ее председателем назначается глава муниципального образования. Комиссия должна рассматривать документы на соответствие критериям отбора претендентов и направлять протокол заседания комиссии для дальнейшего участия в конкурсных мероприятиях республиканского уровня», — отметил Владимир Свеженец.

По его словам, в 2018 году по двум федеральным проектам в сельском хозяйстве был выделен 51 грант, из них 3 — на создание семейных животноводческих ферм. На эти цели направили около 130 млн рублей.