Сель сошел на дорогу в горах Сочи

На федеральную дорогу в Лазаревском районе Сочи 27 февраля сошел селевой поток

ЧП произошло в районе поселка Головинка на участке трассы А147 Джубга — Сочи. На время расчистки дороги ввели реверсивное движение.

Менее чем за час восемь дорожников и четыре спецмашины устранили последствия небольшого селя, который сошел после обильных осадков, выпавших на Черноморском побережье, сообщили в пресс-службе Упрдор «Черноморье».

Сейчас движение на всем участке А147 работает в штатном режиме.

Как сообщали Юга.ру, 27 февраля в Сочи прогнозируют дождь, на возвышенностях переходящий в мокрый снег.