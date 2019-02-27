Майкопчанин за полтора месяца жестоко избил сожительницу и убил знакомого

В Адыгее завершили расследование уголовного дела в отношении 62-летнего жителя Майкопа, которого подозревают в избиении и убийстве

По данным следствия, оба преступления мужчина совершил в состоянии алкогольного опьянения. 30 июля он в ходе распития спиртного поссорился со своей сожительницей и жестоко избил женщину. У нее диагностировали повреждения челюсти, ушиб головного мозга, перелом носовых костей, закрытый перелом ребра.

Через полтора месяца — 18 сентября — мужчина совершил очередное преступление, убив своего 51-летнего знакомого, с которым распивал спиртные напитки. Он вонзил ему в спину кухонный нож.

Уголовные дела возбуждены по ч. 1 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) и ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.