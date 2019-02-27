В Сочи из-за непогоды раньше срока сняли ограничения движения на Театральной площади

В Сочи 27 февраля из-за сильного дождя отменили детский городской смотр-конкурс строя и песни

В пресс-службе мэрии курорта сообщили, что из-за непогоды отменяется смотр-конкурс строя и песни в рамках краевого месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, который должен был стартовать у Зимнего театра в 13:00.

По прогнозу спеццентра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей, до конца дня в Сочи ожидается дождь, на возвышенностях переходящий в мокрый снег. Температура воздуха — 1-6 °С.

Как сообщали Юга.ру, в Сочи 26 и 27 февраля собирались перекрывать площадь у Зимнего театра из-за проведения смотра-конкурса.