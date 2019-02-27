Краснодарские полицейские разыскивают пропавшего мужчину

В Краснодаре полицейские в феврале разыскивают пропавшего без вести Александра Шинкоренко

В полицию 31 января обратилась родственница пропавшего мужчины. Она рассказала, что 36-летнего Александра Шинкоренко последний раз видели соседи в декабре 2018 года в его доме на улице Вавилова, сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.