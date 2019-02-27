Краснодарские полицейские разыскивают пропавшего мужчину

Краснодарский край

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В Краснодаре полицейские в феврале разыскивают пропавшего без вести Александра Шинкоренко

В полицию 31 января обратилась родственница пропавшего мужчины. Она рассказала, что 36-летнего Александра Шинкоренко последний раз видели соседи в декабре 2018 года в его доме на улице Вавилова, сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Александр Шинкоренко © Фото пресс-службы УМВД по Краснодару

Рост мужчины 185 см. У него крупное телосложение, карие глаза и черные волосы с проседью.

Всех, у кого есть информация о местонахождении Александра Шинкоренко, просят сообщить в отдел полиции Прикубанского округа УМВД РФ по Краснодару или по телефонам 8 (861) 226-52-22, 102.

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