Жителей Краснодара предупредили о сильном налипании мокрого снега

В Краснодаре 27 февраля объявили штормовое предупреждение из-за осадков

В пресс-службе администрации города сообщили, что возможно сильное налипание мокрого снега. В связи с этим объявили штормовое предупреждение.

По данным краевого гидрометцентра, в Краснодаре 27 февраля будет дождь. Днем термометры покажут около 4 °С, ветер северный, 2 м/с.

В ночь на 28 февраля похолодает до -2 °С, днем воздух прогреется до 6 °С. В этот день будет облачно, ветер 3 м/с.

В пятницу, 1 марта, прогнозируют сильные осадки и усиление ветра до 7 м/с. Ночная температура составит 2 °С, днем ожидается до 7 °С.

При возникновения чрезвычайных ситуаций жителям Краснодара следует звонить по телефонам 8 (861) 214-33-36 и 112.