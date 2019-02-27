Жителям Адыгеи предложили выбирать старших по селу. Они будут работать бесплатно

Жители каждого сельского населенного пункта Адыгеи смогут выбрать старшего своего поселения

Соответствующие поправки 25 февраля внесли в республиканский закон «О местном самоуправлении» на основе изменений федерального законодательства.

Председатель комитета Адыгеи по взаимодействию с органами местного самоуправления Руслан Кидакоев пояснил порталу Юга.ру, что новая должность является общественной и неоплачиваемой.

«Мы можем рекомендовать органам местного самоуправления использовать этот серьезный организационный ресурс для усиления взаимодействия между властью на местах и жителями сельского населенного пункта для решения вопросов местного значения», — отметил Кидакоев.

В соответствии с законом, старшего сельского населенного пункта будут выбирать на сходе граждан, утверждать его будет представительный орган муниципального образования по представлению схода жителей села.

Кандидат на общественную должность должен жить на территории сельского населенного пункта, в котором собирается работать, и иметь активное избирательное право. Кроме того, он не должен занимать должность государственного или муниципального служащего.

Срок полномочий старшего сельского населенного пункта устанавливается в уставе муниципального образования и не может длиться меньше двух и больше пяти лет.