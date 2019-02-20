В Сочи почти на сутки перекроют Театральную площадь из-за школьного конкурса строевой подготовки

В Сочи 26-27 февраля перекроют площадь у Зимнего театра в связи с проведением смотра-конкурса строя и песни

Здесь временно будет ограничена парковка и движение автотранспорта.

«Ограничения вступят в силу с 20:00 26 февраля и продлятся до 16:00 27 февраля. Объезд для транспорта будет организован с обратной стороны Зимнего театра», — сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Там добавили, что школьный конкурс проходит в рамках краевого месячника оборонно-массовой и военно-патриотической подготовки. Ко Дню защитника Отечества дети должны научиться маршировать, а также узнать о доблести, военной выдержке и дисциплине.

Дети соревнуются в двух категориях: 5-8 классы и 9-10 классы. В отдельной номинации представят военно-патриотические клубы центров дополнительного образования.

Жюри будет оценивать команды по нескольким критериям: внешний вид участников, выполнение строевых и командных упражнений, выполнение перестроений, строевая ходьба и исполнение строевой песни.