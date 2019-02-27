В Краснодаре после аварии на путях восстановили движение трамваев

Краснодарский край

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В Краснодаре на улице Коммунаров 27 февраля восстановили движение трамваев после утреннего ДТП

Сотрудники КТТУ заменили лопнувший рельс на пересечении улиц Коммунаров и Промышленной. Движение трамваев возобновили, однако для восстановления работы по графику потребуется около двух часов, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Как писали Юга.ру, в центре Краснодара утром 27 февраля произошла авария, которая временно заблокировала движение трамваев. Машина вылетела на пути и повредила рельсы. 

Краснодар КТТУ Общественный транспорт Трамвай
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