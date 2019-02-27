В Краснодаре после аварии на путях восстановили движение трамваев
Краснодарский край Валерия Дульская
В Краснодаре на улице Коммунаров 27 февраля восстановили движение трамваев после утреннего ДТП
Сотрудники КТТУ заменили лопнувший рельс на пересечении улиц Коммунаров и Промышленной. Движение трамваев возобновили, однако для восстановления работы по графику потребуется около двух часов, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Как писали Юга.ру, в центре Краснодара утром 27 февраля произошла авария, которая временно заблокировала движение трамваев. Машина вылетела на пути и повредила рельсы.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.