В Краснодаре после аварии на путях восстановили движение трамваев

В Краснодаре на улице Коммунаров 27 февраля восстановили движение трамваев после утреннего ДТП

Сотрудники КТТУ заменили лопнувший рельс на пересечении улиц Коммунаров и Промышленной. Движение трамваев возобновили, однако для восстановления работы по графику потребуется около двух часов, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Как писали Юга.ру, в центре Краснодара утром 27 февраля произошла авария, которая временно заблокировала движение трамваев. Машина вылетела на пути и повредила рельсы.