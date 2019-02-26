Во Владикавказе около 100 пациентов эвакуировали из-за пожара в больнице

Во Владикавказе 26 февраля произошел пожар в республиканской физиотерапевтической клинической больнице

Возгорание в корпусе больницы на улице Маркуса, 10 произошло около 16 часов. Дым шел с подвального помещения. Из здания ликвидировали 113 человек, в том числе 98 пациентов.

Прибывшие на место пожарные ликвидировали огонь в течение часа. Никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

По данным ведомства, горели матрасы в бельевом складе сестер хозяек.