Во Владикавказе около 100 пациентов эвакуировали из-за пожара в больнице
Северная Осетия Елена Лободина
Во Владикавказе 26 февраля произошел пожар в республиканской физиотерапевтической клинической больнице
Возгорание в корпусе больницы на улице Маркуса, 10 произошло около 16 часов. Дым шел с подвального помещения. Из здания ликвидировали 113 человек, в том числе 98 пациентов.
Прибывшие на место пожарные ликвидировали огонь в течение часа. Никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.
По данным ведомства, горели матрасы в бельевом складе сестер хозяек.
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