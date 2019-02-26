Почему опыт ФСБ нужно тиражировать на все институты в России? Режиссер Идов дал интервью Дудю
Режиссер, писатель и журналист Михаил Идов стал гостем нового выпуска Youtube-шоу «вДудь». Оно вышло 26 февраля
Михаил Идов — постановщик фильма «Юморист», который выходит на российские экраны 1 марта. Ранее по его сценариям были сняты такие ленты, как «Духless 2», «Лето» Кирилла Серебренникова и сериал «Лондонград», выходивший на СТС.
«Госбезопасность — единственный институт в России, который больше, чем человек, который его возглавляет. В некотором роде это круто», — так Михаил Идов ответил на вопрос журналиста Юрия Дудя, нормально ли, что спецслужбы считают себя рыцарским орденом. Вопрос этот был связан с новым фильмом Идова «Юморист» о выдуманном сатирике в СССР 1980-х и цензуре накануне перестройки. Режиссер считает, что было бы классно, если бы этот опыт тиражировался на другие институты России, в частности на суды, — «мы бы жили тогда в другой стране». Идов считает, что главная проблема России — отсутствие институтов. Когда уходит глава организации, там все меняется.
В разговоре о фильме Дудь спросил гостя о том, как принималось решение о приглашении в саундтрек репера Фейса (Face). Он записал песню для финальных титров «Юмориста» и назвал ее так же. Идов ответил, что творческий путь рэпера во многом совпадает с путем главного героя его фильма — он становится популярным, потакая низменным инстинктам публики, а потом внезапно что-то понимает и пытается это рассказать людям, которым это не нужно (речь о том, что после популярных треков «Бургер» и «Я роняю Запад» Фейс записал остросоциальный альбом «Путинеисповедимы»).
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Помимо разговора о фильме, а также жизни Идова в США, Латвии и Германии речь в беседе зашла о времени, когда в 2012 году после долгого пребывания в Америке он вернулся в Россию и стал главным редактором журнала GQ. Михаил Идов признался, что ему не нравится, когда его до сих пор представляют как бывшего главреда GQ, поскольку реальные тиражи глянца в России смехотворны. По его словам, фильмы и сериалы, которые он сделал после этого, посмотрели миллионы людей, а тираж GQ в случае удачи составлял 30-35 тыс. экземпляров.
На традиционный финальный вопрос ведущего — «Оказавшись перед Путиным, что вы ему скажете?» — Михаил Идов ответил: «А дальше что? Так, все понятно, а дальше? План есть? Если есть план, если есть, из-за чего все, то дайте нам знак. А если нет плана и это все маниакальная импровизация ради того, чтобы остаться у власти, то это не стоит того».
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