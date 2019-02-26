Почему опыт ФСБ нужно тиражировать на все институты в России? Режиссер Идов дал интервью Дудю

Режиссер, писатель и журналист Михаил Идов стал гостем нового выпуска Youtube-шоу «вДудь». Оно вышло 26 февраля

Михаил Идов — постановщик фильма «Юморист», который выходит на российские экраны 1 марта. Ранее по его сценариям были сняты такие ленты, как «Духless 2», «Лето» Кирилла Серебренникова и сериал «Лондонград», выходивший на СТС.

«Госбезопасность — единственный институт в России, который больше, чем человек, который его возглавляет. В некотором роде это круто», — так Михаил Идов ответил на вопрос журналиста Юрия Дудя, нормально ли, что спецслужбы считают себя рыцарским орденом. Вопрос этот был связан с новым фильмом Идова «Юморист» о выдуманном сатирике в СССР 1980-х и цензуре накануне перестройки. Режиссер считает, что было бы классно, если бы этот опыт тиражировался на другие институты России, в частности на суды, — «мы бы жили тогда в другой стране». Идов считает, что главная проблема России — отсутствие институтов. Когда уходит глава организации, там все меняется.

В разговоре о фильме Дудь спросил гостя о том, как принималось решение о приглашении в саундтрек репера Фейса (Face). Он записал песню для финальных титров «Юмориста» и назвал ее так же. Идов ответил, что творческий путь рэпера во многом совпадает с путем главного героя его фильма — он становится популярным, потакая низменным инстинктам публики, а потом внезапно что-то понимает и пытается это рассказать людям, которым это не нужно (речь о том, что после популярных треков «Бургер» и «Я роняю Запад» Фейс записал остросоциальный альбом «Путинеисповедимы»).