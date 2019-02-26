Краснодарский «Газпром» подал в суд на «Магнит» из-за долгов в 400 млн рублей

Компания «Газпром межрегионгаз Краснодар» 15 февраля подала иск в Арбитражный суд Краснодарского края и потребовала взыскать долг с «Магнита» в 412,4 млн рублей

Заявление 19 февраля приняли к рассмотрению. Предварительное судебное заседание должно состояться 2 апреля, говорится в документах, опубликованных в картотеке дел суда.

Между краснодарским «Газпромом» и АО «Тандер» (торговая розничная сеть «Магнит») было заключено соглашение о поставках природного газа. Топливо должны были поставлять с 1 января 2018-го до 31 декабря 2022 года тепличному комплексу «Зеленая линия» в Динском районе, сообщили 26 февраля порталу Юга.ру в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Краснодар».

В тепличном комплексе 6 и 7 декабря провели проверку. Представитель поставщика нашел нарушения требований ГОСТа. Их зафиксировали в акте, который без возражений подписал представитель потребителя газа. Факт нарушения подтвердили представители краснодарского «Центра стандартизации, метрологии и испытаний».

«Тандер» признал нарушение в учете газа и после этого начал проводить реконструкцию узла учета газа «Зеленой линии». Уточняется, что «Газпром» не ограничивал газоснабжение тепличного комплекса.

В январе 2019 года «Газпром межрегионгаз Краснодар» сообщил компании, что у нее появились долги за газ. В пресс-службе «Газпрома» пояснили, что стороны не нашли взаимопонимания при оценке корректности показаний учета газа на тепличном комплексе.

Представители «Тандера» 20 февраля обратились с исковым заявлением и потребовали сделать перерасчет стоимости поставленного природного газа. Предприятие попросило запретить ограничение или полное прекращение поставки газа потребителю.

Всего арбитражные суды рассматривают 73 иска «Газпром межрегионгаз Краснодар» к 44 предприятиям и организациям. Долги компаний за потребленный газ составляют более 4,5 млрд рублей.