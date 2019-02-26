В Анапе осудили адвоката, который за 3 млн рублей хотел помочь бизнесмену избежать уголовной ответственности

Краснодарский край

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В Анапе адвоката приговорили к двум с половиной годам за покушение на мошенничество на 3 млн рублей

Как сообщали Юга.ру, в мае 2018 года в суд передали дело в отношении местного предпринимателя. Его адвокат сообщил ему, что мужчине грозит реальный срок лишения свободы, и предложил за 3 млн рублей повлиять на судью и избавить подзащитного от уголовной ответственности. При этом юрист знал, что не сможет воздействовать на суд.

Предприниматель догадался, что его пытаются обмануть, и обратился в полицию. Адвоката задержали при передаче денег.

Юриста признали виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Его приговорили к двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщила 26 февраля пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Анапа Взятка Деньги Мошенничество Следственный комитет Суд Юриспруденция
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