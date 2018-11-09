В Анапе адвокат предложил предпринимателю избежать уголовной ответственности за 3 млн рублей

В Анапе адвоката обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере

По версии следствия, в мае в суд передали дело в отношении местного предпринимателя. Его обвиняли в уклонении от погашения кредиторской задолженности и совершении незаконных действий в отношении имущества, подвергнутого описи.

Узнав об этом, адвокат сообщил предпринимателю недостоверные сведения о том, что ему вынесут обвинительный приговор с реальным сроком лишения свободы. Защитник сообщил мужчине, что у него есть возможность повлиять на судью и попросил за это 3 млн рублей. При этом адвокат знал, что не сможет никак воздействовать на суд.

Предприниматель догадался о том, что его пытаются обмануть и обратился в полицию. Для создания видимости законности действий, адвокат предоставил клиенту соглашение на оказание юридической помощи по уголовному делу. После того, как мужчина получил 60 тыс. рублей и муляж 2 млн 940 тыс. рублей, его задержали.

Против адвоката возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Материалы дела передали в суд для рассмотрения по существу.